TMW - Il Milan in Nazionale: Halilovic segna con la Croazia, Suso in panchina

La seconda sosta per le Nazionali è andata in archivio, con tanti giocatori del massimo campionato italiano in giro per il mondo a disposizione del proprio paese e ora pronti a rituffarsi negli impegni col proprio club, magari sfruttando l'onda lunga di un successo con la propria selezione. Tra Nations League e amichevole internazionali, ecco il bilancio per quanto riguarda l'impiego dei selezionati del Milan, che ha concesso tanti giocatori alle selezioni azzurre:

ITALIA

Altra ottima gara in azzurro per Gigio Donnarumma, ormai il titolare della porta della Nazionale di Mancini. Romagnoli e Cutrone hanno alzato bandiera bianca ancor prima di scendere in campo e sono rimasti a Milanello, mentre non c'è stato spazio per Bonaventura nella squadra che ha battuto la Polonia a Chorzow.

ITALIA UNDER 21

Assist per il gol del vantaggio di Davide Calabria, che ha disputato una gara molto continua contro la Tunisia, riscattando la prova opaca fornita contro il Belgio. Per il laterale rossonero quasi novanta minuti in campo a dimostrazione della fiducia che Di Biagio ripone nelle sue qualità.

COSTA D'AVORIO

Kessié titolare nella vittoria colta dalla Costa d'Avorio in Repubblica Centroafricana: per la selezione africana un pari senza reti che non migliora molto la classifica in ottica qualificazione alla Coppa d'Africa.

SPAGNA

Novanta minuti di panchina per Suso nella sfida di Nations League persa dalle Furie Rosse contro l'Inghilterra: per l'esterno spagnolo non c'è spazio al momento nelle scelte di Luis Enrique.

CROAZIA U21

Maglia numero 10 e gol per Halilovic con la selezione croata Under 21: il giovane rossonero sfrutta al massimo l'occasione che la nazionale biancorossa gli ha concesso per tornare ad essere protagonista.