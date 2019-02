TMW - Il calciomercato non è finito: da Cina a Russia, tutte le finestre aperte

Il calciomercato non finisce mai. I rumors si sprecano perché non mancano le sessioni e le finestre ancora aperte. In Cina, per esempio, chiuderà il 28 febbraio e le trattative sono anche importanti, su tutte Marek Hamsik verso il Dalian Yifang. E' l'unico grande mercato ancora aperto in Asia, eccezion fatta per quello del Giapponeche termina il 29 marzo. Stop negli scorsi giorni ad Arabia Saudita e Qatar, nonostante le società siano sempre attive sugli svincolati (come il Qatar Sports Club su Lacina Traoré). Chiuso quello dell'Argentina, in Brasile ci sono ancora 57 giorni per comprare giocatori. E in Europa? In Svizzera, per esempio, chiude sì tra 10 giorni ma è aperto solo quello interno. In Russia, invece, termina il 22 febbraio ed è aperto anche quello internazionale. Le altre: domani chiude in Austria, oggi in Israele, in Polonia tra 23 giorni.

Brasile, chiusura 03/04

Giappone, chiusura 29/03

Thailandia, chiusura 19/02

Cile, chiusura 19/03

Svezia, chiusura 31/03

Norvegia, chiusura 31/03

Colombia, chiusura 28/02

Austria, chiusura 05/02

Corea del Sud, chiusura 28/03

Serbia, chiusura 08/02

Uruguay, chiusura 29/03

Cina, chiusura 28/02

Croazia, chiusura 15/02

Irlanda, chiusura 22/02

Russia, chiusura 22/02

Bielorussia, chiusura 29/03

Uzbekistan, chiusura 07/03

Svizzera, chiusura 15/02

Ecuador, chiusura 26/03

Ungheria, chiusura 14/02

Kazakistan, chiusura 01/04

Estonia, chiusura 07/03

Finlandia, chiusura 10/04

Slovenia, chiusura 15/02

Venezuela, chiusura 01/03

Malesia, chiusura 20/02

Perù, chiusura 29/03

Polonia, chiusura 28/02

Slovacchia, chiusura 21/02

Lituania, chiusura 24/02

Georgia, chiusura 31/03

Repubblica Ceca, chiusura 22/02

Romania, chiusura 25/02

Lettonia, chiusura 11/03

Azerbaijan, chiusura 08/02

Macedonia, chiusura 11/02

Far Oer, chiusura 15/03

Ucraina, chiusura 01/03

Moldavia, chiusura 11/04

Tagikistan, chiusura 25/03

Montenegro, chiusura 15/02

Bulgaria, chiusura 28/02

Vietnam, chiusura 19/02

Singapore, chiusura 13/03

Guatemala, chiusura 06/02

Bolivia, chiusura 09/04

Iraq, chiusura 10/02

Cambogia, chiusura 01/03

Senegal, chiusura 28/02

Stati Uniti apre il 13/02