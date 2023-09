TMW - Italia Femminile, vicino l'accordo con Soncin come nuovo commissario tecnico

La FIGC continua la ricerca di un commissario tecnico dopo le dimissioni di Milena Bertolini, arrivate dopo un Mondiale deludente. Dopo quasi tre mesi di trono vacante, con nel mezzo anche il rifiuto di Roberto Donadoni, la scelta sembra ormai vicina. Come raccolto da TMW, allo stato attuale sarebbe vicinissimo l'ingaggio di Andrea Soncin, che qualche settimana fa ha detto addio alla panchina della Primavera del Venezia.

Arrivato a Venezia nel 2018, il tecnico originario di Vigevano ha allenato per due anni la formazione U17 arancioverde per poi essere promosso in prima squadra nelle vesti di assistente tecnico di Alessio Dionisi prima e di Paolo Zanetti poi. Inoltre, il 44enne ha guidato la prima squadra in qualità di traghettatore in ben 6 occasioni.