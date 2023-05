TMW - Italia U20, Prati: "Dedico il gol segnato contro il Brasile alla Romagna"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Matteo Prati, centrocampista dell'Italia Under 20, ha rilasciato un'intervista a TMW dedicando il gol segnato al Brasile alla sua Romagna: "Lo dedico alla Romagna. Io sono di Ravenna e questi sono giorni difficili per noi, sono sicuro che ne usciremo. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di arrivare in fondo. La nostra mentalità è sempre la stessa e già all'indomani del 3-2 al Brasile non abbiamo più pensato a questa successo. Testa solo alla Nigeria, che è molto forte