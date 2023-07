TMW - Khadija Errmichi in rampa di lancio. Sul portiere del Marocco c'è anche il Milan Femminile

MilanNews.it

Khadija Errmichi, portiere di FAR Rabat e della nazionale marocchina femminile, è una delle giocatrici più esperte del calcio africano. A 33 anni per lei potrebbero aprirsi le porte dell'Europa: secondo quanto raccolto dalla redazione di TUTTOmercatoWEB.com, sulle sue tracce ci sono Napoli, Milan, Juventus e Roma, oltre al London City di Carolina Morace. Errmichi, migilor portiere della Champions femminile e della Coppa d'Africa 2022, si è messa in mostra nell'ultima partita amichevole disputata dal Marocco contro l'Italia.