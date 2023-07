TMW - L'Atalanta guarda in casa Milan: sondaggio della Dea per l'ex Lecce Colombo

Dopo un primo anno di Serie A con 5 gol e 2 assist, più una rete in Coppa Italia, Lorenzo Colombo è ripartito come aveva finito, ovvero segnando. Il classe 2002 ha realizzato una doppietta nel 7-0 del Milan al Lumezzane. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sul giovane attaccante ha messo gli occhi l'Atalanta di Gasperini, che ha sondato il terreno con i rossoneri per capire l'eventuale fattibilità di una trattativa.

La Dea è da sempre una società che punta sulla valorizzazione dei giovani e indubbiamente potrebbe essere la piazza ideale per crescere per il 21enne ex Lecce, considerando anche che Rasmus Hojlund, bomber danese, è sempre più nel mirino del Manchester United, che presto andrà all'assalto del danese e proverà a portarlo ai Red Devils.