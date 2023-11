TMW - L'ex Milan Guagnone vola in Bulgaria: ecco il club con cui ha firmato

Nuova avventura fuori dai confini dall'Italia per Alessandro Guarnone, portiere ex Milan, classe 99. Nelle scorse ore ha firmato un contratto biennale che lo lega all'Eta Veliko Tarnovo, club della massima serie bulgara, attualmente al sedicesimo (e ultimo) posto in classifica. Il club è neopromosso e ha vinto solamente due partite, pareggiate due e perse undici nelle prime quindici di campionato, raccogliendo solamente otto punti. Guarnone sarà così un rinforzo importante per cercare di raggiungere una salvezza che ora sembra insperata, considerato che sono dieci i punti di distanza dal Krumovgrad, club attualmente al decimo posto in graduatoria (ultimo per evitare la retrocessione)