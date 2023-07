TMW - L'Inter pronta a chiudere subito per Frattesi con il Sassuolo: tutti i dettagli

MilanNews.it

Come raccontato nella giornata di ieri, l'Inter sta provando a definire per l'arrivo di Davide Frattesi dal Sassuolo in queste ore. Decisiva la cessione di Marcelo Brozovic all'Al Nassr, il club nerazzurro vuole accelerare i tempi e provare a chiudere già entro domani la trattativa.

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, affare in prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro complessivi più il cartellino di Samuele Mulattieri. Attesi sviluppi già in giornata.