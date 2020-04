TMW - La Serie A chiama Aleksander Buksa: cinque club sulle tracce del nuovo talento polacco

Un nuovo talento in arrivo, dalla sempreverde fucina del calcio polacco. Parliamo di Aleksander Buksa, promettente centravanti mancino del Wisla Cracovia capace di debuttare a soli 16 anni nella Ekstraklasa, la prima divisione nazionale. Oggi il classe 2003 di anni ne ha 17, ma vanta già tre reti in 14 partite stagionali con la prima squadra in questo 2019-2020, oltre a essere un elemento chiave dell'Under 17 del suo Paese.

Si spiega sostanzialmente così, dunque, l'interesse che diverse big del calcio europeo hanno riposto in questo attaccante di 188 cm per 73 kg, con un contratto (più che invitante) attualmente in scadenza nel 2021. Oltre al Barcellona, su Buksa sono attente da tempo anche Inter, Milan, Atalanta, Roma e Sassuolo, tutti club che lo hanno fatto visionare con attenzione dai loro emissari prima del lockdown. E che sono pronti, in ogni caso, a tornare a bussare alle porte del suo entourage (l'agenzia TopGoal Sports Management di Marcin Kubacki) nel giro dei prossimi mesi.