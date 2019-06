TMW - La Serie A e il domino del tecnici: il confronto con la scorsa estate

Dodici allenatori già confermati, altri due che - nei prossimi giorni - potrebbero ricevere l'ok per andare avanti sulla panchina sulla quale hanno concluso la stagione appena andata in archivio. E' il dato in merito al valzer delle panchine che in questi giorni è in via di definizione, un dato che vede 12 club che hanno già confermato il tecnico con cui hanno chiuso la stagione 2018/19. A questi potrebbero aggiungersi la Fiorentina, che va verso il sì alla prosecuzione del rapporto con Vincenzo Montella, e l'Hellas Verona, che oltre ad Aglietti valuta Juric e Filippo Inzaghi. Poi almeno sei club che hanno deciso di cambiare gestione: c'è chi l'ha già ufficializzato, c'è chi sta ancora sistemando gli ultimi dettagli. Questo il quadro

Gli allenatori confermati

Napoli - Carlo Ancelotti

Atalanta - Gian Piero Gasperini

Torino - Walter Mazzarri

Udinese - Igor Tudor

Cagliari - Rolando Maran

Lazio - Simone Inzaghi

Lecce - Fabio Liverani

Sassuolo - Roberto De Zerbi

Parma - Roberto D'Aversa

Brescia - Eugenio Corini

Bologna - Sinisa Mihajlovic

Spal - Leonardo Semplici

Le possibili conferme

Fiorentina - Vincenzo Montella

Hellas Verona - Alfredo Aglietti

Chi ha cambiato

Inter - Antonio Conte (già ufficiale)

Roma - Paulo Fonseca (già ufficiale)

Milan - Marco Giampaolo (ci siamo...)

Genoa - Aurelio Andreazzoli (ci siamo...)

Sampdoria - Eusebio Di Francesco o Stefano Pioli

Juventus - Maurizio Sarri il favorito

Il confronto con la Serie A 2018/19 - Rispetto a un anno fa al momento ci sono meno conferme, ma le decisioni di Fiorentina ed Hellas Verona potrebbero pareggiare il dato. Allora, furono 14 i club che ai nastri di partenza si presentarono con lo stesso allenatore con cui avevano concluso la precedente gestione. Ecco il dato.

Le conferme prima dell'inizio della Serie A 2018/19

Atalanta - Gian Piero Gasperini

ChievoVerona - Lorenzo D'Anna

Empoli - Aurelio Andreazzoli

Fiorentina - Stefano Pioli

Frosinone - Moreno Longo

Genoa - Davide Ballardini

Inter - Luciano Spalletti

Juventus - Massimiliano Allegri

Lazio - Simone Inzaghi

Milan - Gennaro Gattuso

Parma - Roberto D'Aversa

Sampdoria - Marco Giampaolo

SPAL - Leonardo Semplici

Torino - Walter Mazzarri

I cambi prima della Serie A 2018/19

Bologna - Filippo Inzaghi

Cagliari - Rolando Maran

Napoli - Carlo Ancelotti

Roma - Eusebio Di Francesco

Sassuolo - Roberto De Zerbi

Udinese - Julio Velazquez