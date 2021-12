TMW - La top 100 del girone d'andata: Brahim al 62° posto

Tuttomercatoweb ha stilato un report con la classifica dei 100 migliori giocatori, per rendimento, in questo avvio di campionato. Al 62° posto è stato collocato Brahim e questa è la giustificazione: "Ha cercato un trequartista per diverse settimane, il Milan. Salvo poi capire che probabilmente il titolare ce lo aveva già in casa. Dopo una prima stagione rossonera chiusa in crescendo, il talento di proprietà del Real Madrid ha spinto per restare a Milanello e si è presentato in ritiro in condizioni smaglianti. Al resto ci ha pensato Pioli, coinvolgendolo sempre di più nel suo gioco e affidandogli sempre maggiori responsabilità. E la crescita tecnica e soprattutto tattica è sotto gli occhi di tutti. Peccato per il Covid che lo ha tolto dalla squadra per quattro partite lo abbia debilitato e la conseguenza si è vista nelle prestazioni in calando"