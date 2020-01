TMW - La top 11 del decennio del Milan: una formazione davvero nostalgica

La top undici del decennio del Milan è la fotografia di una grandeur perduta. Di qualcosa che c'è stato e che ora non c'è più, lontano dai ricordi e dal prestigio dei trofei. L'ultimo Scudetto all'alba degli anni dieci, poi il declino, gli esoneri, l'era Berlusconi che si conclude, Yonghong Li, Elliott, l'esclusione dalle Coppe. L'appiglio a vecchi senatori per ritrovare gli allori, ma allora era un conto, ora no. Del Milan moderno ci sono solo tre in questa formazione: tra i pali Donnarumma giusto perché è titolare in Nazionale a differenza di Abbiati. Il secondo è Bonaventura, secondo top scorer rossonero del decennio dietro a Zlatan. L'ultimo è Hernandez ma con una specifica: a detta dei tifosi rossoneri interpellati prima della stesura dell'undici "ha fatto meglio in pochi mesi di ogni suo predecessore". Poi è inevitabile, non possono esserci i giocatori del Milan del presente se in questa top undici ci sono il vecchio Ibrahimovic, Nesta, Thiago Silva e via campionando. I ballottaggi erano semmai tra Ringhio e Van Bommel, Robinho e Pato. C'era una volta quel Milan.



(4-3-3): Donnarumma; Abate, Nesta, Thiago Silva, Hernandez; Ambrosini, Van Bommel, Seedorf; Bonaventura, Ibrahimovic, Pato. All: Allegri.