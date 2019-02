TMW - Lazio, esami alla clinica Paideia per Milinkovic e Caicedo

Nella serata di ieri il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato, dopo il successo sull'Empoli, della situazione fisica dei giocatori della rosa. Oltre a Luis Alberto e Immobile, entrambi out per infortunio, nell'anticipo dell'Olimpico hanno accusato qualche problema anche Milinkovic-Savic, Correa e Caicedo. Per questo nella giornata di oggi il centrocampista serbo (problema all'adduttore sinistro) e l'attaccante ecuadoregno (problema al polpaccio) si sono presentati alla clinica Paideia per svolgere gli accertamenti del caso e valutare eventuali tempi di recupero.