TMW - Le ultime su Udinese-Milan, i probabili undici della gara

A Udine il Milan cerca il tris di vittorie in una settimana: dopo il doppio successo sulle genovesi, i rossoneri provano a confermare il posto in Champions League ma contro i friulani non sarà facile, anche a causa di numerose assenze. L'ultima, pesantissima, ha privato Gattuso di Biglia e contro i bianconeri dovrebbe toccare ancora a Bakayoko. Di seguito le ultime di formazione per la sfida dell'undicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà già stasera con l'anticipo del San Paolo:

Con il rientro di Mandragora dal primo minuto potrebbe perdere il posto uno tra Fofana e Behrami: dietro sta meglio Nuytinck, ma non è ancora chiaro se possa recuperare per essere titolare. Assolutamente intoccabile De Paul, che giocherà al fianco di Lasagna in attacco, mentre sulle fasce dovrebbero adattarsi Pussetto e Larsen.

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Samir; Pussetto, Fofana, Mandragora, Barak, Stryger Larsen; De Paul, Lasagna.

Dubbio tra 3-5-2 e 4-4-2: per Biglia stop di almeno due mesi, Calabria e Bonaventura potrebbero recuperare ma non è sicuro. Bakayoko potrebbe essere il sostituto dell'argentino, ma permangono i dubbi sul piano tattico. Laxalt dovrebbe giocare a prescindere, come laterale di difesa o come mezzala.

MILAN (3-5-2): Donnarumma; Rodriguez, Romagnoli, Musacchio; Suso, Calhanoglu, Bakayoko, Kessié, Laxalt; Cutrone, Higuain.