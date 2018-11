TMW - Le ultime su Milan-Parma: Gattuso conferma la difesa a 3. Cutrone c'è

Dopo il successo sfumato a Roma, il Milan torna a San Siro forte del bel successo collezionato contro il Dudelange nonostante il pieno di cambi effettuato dal tecnico, che insegue però ancora la qualificazione matematica ai sedicesimi di Europa League. Di fronte però ci sarà il Parma delle sorprese, una delle quali è arrivata proprio a San Siro, contro i cugini nerazzurri. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del quattordicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà domani sera con la sfida tra estensi e azzurri di Toscana:

Bakayoko dovrebbe stringere i denti dopo la botta al collo del piede, per Cutrone piccolo fastidio alla caviglia ma al momento non c'è tempo di fermarsi vista l'emergenza in casa rossonera. Gattuso deve scegliere tra la versione europea del Milan, messa in campo contro il Dudelange, o quella italiana, vista contro la Lazio: dovrebbe spuntarla quest'ultima, in caso di ulteriori forfait toccherebbe a Mauri e Castillejo.

MILAN (3-4-2-1): G. Donnarumma; Abate, Zapata, Rodríguez; Calabria, Kessié, Bakayoko, Borini; Suso, Çalhanoglu; Cutrone.

Nessuna novità sul fronte infortunati per il Parma e visto l'inizio di stagione vissuto dai ducali è già una buona notizia: un paio di dubbi per D'Aversa, che davanti potrebbe coprirsi leggermente e dare spazio a Biabiany, mentre a centrocampo si va verso la conferma di Scozzarella come regista anche se Stulac spinge per tornare titolare. Confermatissima la difesa di giganti, con Bastoni che giocherà una particolarissima gara da ex, non avendo mai vestito la maglia dell'Inter ma essendo di proprietà nerazzurra.

PARMA (4-4-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Grassi. Scozzarella, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho.