TMW - Marotta: "Politano al Milan? Le voci sono tante, quello che non si fa oggi può succedere stasera"

A margine della presentazione dell'album Panini 2019/20, all'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta è stata posta una domanda che riguarda il possibile passaggio di Matteo Politano in rossonero, il dirigente nerazzurro ha risposto mimando con la mano il classico gesto del "ci siamo quasi" ed aggiungendo una piccola frase: "Politano? In questo momento le voci sono tante, siamo tutti attivi e a livello operativo ci siamo. A livello generale sapete benissimo che quello che non si fa oggi, può succedere stasera". Questo quanto raccolto dall'inviato di tuttomercatoweb.com.