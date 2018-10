TMW - Materazzi: "Gattuso, un fratello. Peccato sia cresciuto sotto altri colori"

Al Festival dello Sport di Trento è andato in scena un evento dedicato all’Inter del Triplete. Tanti i nerazzurri presenti sul palco. Ecco le dichiarazioni di Marco Materazzi: “Gattuso? Per me è come un fratello. Purtroppo è cresciuto sotto altri colori. Gli voglio bene, ma spero di batterlo comunque sempre, anche da tifoso. Mou? Ogni cosa che faceva ci caricava. Arrivò all’Inter preparatissimo”.