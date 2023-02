TMW - Matteo Marani è il nuovo presidente della Lega Pro

Fonte: tuttomercatoweb.com

È Matteo Marani il nuovo presidente della Lega Pro. Arriva dalla Sala d'Onore del CONI di Roma la notizia della nomina del successore del dimissionario Francesco Ghirelli. Battuto dunque il vicepresidente uscente Marcel Vulpis. Trentanove voti a favore di Marani, 15 per Vulpis, 2 schede bianche e 2 nulle per un totale di 58 aventi diritto presenti. Ricordiamo che su 60 club di Lega Pro, solo 59 hanno diritto di voto (Juventus Next Gen esclusa).