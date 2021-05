TMW - Milan, almeno ti giochi tutto in trasferta: i numeri incoraggianti lontano da San Siro

Battere l’Atalanta sarà un’impresa, ma il Milan ha un motivo in più per sperarci: il fatto che si giochi in trasferta. Il pareggio di ieri sera contro il Cagliari, rimediato a San Siro, mette in salita la corsa dei rossoneri per conquistare l’accesso alla prossima Champions League. Ma non è del tutto una sorpresa: se da un lato i ragazzi di Pioli hanno avuto più di una difficoltà nel girone di ritorno, tra le mura amiche le cose vanno anche peggio. Il Milan, infatti, ha conquistato appena 30 punti nelle 19 giornate disputate al Meazza, un dato che fa del Diavolo la settima squadra della Serie A in questa peculiare classifica. Molto meglio, viceversa, il rendimento esterno: 46 punti in 18 gare, nessuno come il Milan che ha addirittura un bel +7 su Inter e Atalanta, seconde a pari merito di questa graduatoria. In un certo senso, giocarsi la stagione in trasferta è quasi una buona notizia.