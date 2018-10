TMW - Milan, Bakayoko bocciato su tutta la linea. C'è il Marsiglia per gennaio

Secondo Tuttomercatoweb.com, potrebbe essere già finita l'avventura di Tiemoué Bakayoko al Milan. Il centrocampista non è entrato nei meccanismi della squadra di Gattuso, tanto che il tecnico pare averlo bocciato su tutta la linea, sperando di rimandarlo al mittente già a gennaio. Il Chelsea da par suo non vorrebbe accollarsi uno stipendio enorme - 3,5 milioni di euro - che al momento viene pagato dai meneghini, ma potrebbero esserci novità nei prossimi giorni, perché Bakayoko ha ancora molto credito in patria.

PIACE A GARCIA - In particolare c'è l'Olympique Marsiglia sul calciatore, perché incontra le richieste dell'ex romanista Rudi Garcia, intenzionato a rinforzare la mediana. Il giro sarebbe quindi Milan-OM, via Chelsea, riuscendo a risparmiare il 50% dell'ingaggio attualmente percepito. Impossibile pensare a un riscatto, ma pare che anche un eventuale arrivo di un altro allenatore, da Donadoni a Conte, non cambierebbe l'idea dei vertici rossoneri, orientati sul riprovare ad acquistare Baselli, del Torino, per la mediana.

INFORMATO L'AGENTE - Nei giorni scorsi è stato notificato, all'entourage di Bakayoko, la necessità di trovarsi un'altra squadra. Così, oltre all'OM, c'è il Monaco, dove ha già giocato due anni fa. Il problema, in questo senso, è che il club del Principato è in vendita e Rybolovlev non vorrebbe investire altri soldi prima di aver fatto chiarezza.