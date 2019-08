TMW - Milan, buona la prima di Giampaolo a San Siro: 1-0 sul Brescia, decide Calha

Milan batte Brescia 1-0: a segno Calhanoglu nel primo tempo.

Buona la prima a San Siro, il Milan batte di misura il Brescia e si mette alle spalle, almeno in parte, la sconfitta all'esordio in campionato contro l'Udinese. È Hakan Calhanoglu il match winner dei rossoneri, con un bel colpo di testa sull'assist di Suso dalla destra nei minuti iniziali. Trovato il gol, seguono quasi 80 minuti in cui la principale preoccupazione dei ragazzi di Giampaolo, ancora lontano dall'aver dato un'impronta tattica alla squadra, tengono basso il ritmo di un Brescia che ha voglia ma sbaglia nei momenti cruciali. Il Milan vince, cosa funziona? Sicuramente i tre punti. Meno la scelta di puntare su un 4-3-1-2 asimmetrico in cui né Suso né Castillejo fanno né il trequartista né la seconda punta, e Silva esce tra fischi ingenerosi, ma pur sempre fischi. C'è tempo perché il Milan diventi bello, spumeggiante o anche solo il Milan di Giampaolo. Ma intanto il Meazza rossonero si gode la prima vittoria, i primi tre punti, e non è poco.

PIATEK OUT. GIOCA ANDRE SILVA -

Le sorprese arrivano tutte dallo schieramento del Milan: la più grande vede André Silva titolare e Piatek in panchina, per scelta tecnica. Poi c'è Castillejo, con Calhanoglu in mediana e Paquetà anche lui out: Giampaolo non cambia, sceglie ancora il 4-3-1-2. Che però, con due esterni offensivi a fare trequartista e seconda punta, inevitabilmente è piuttosto fluido. Più logico, seppur sulla carta identico, lo schieramento delle Rondinelle, che col trequartista sono arrivate in Serie A. Spalek dietro Donnarumma e il ritrovato Torregrossa, a centrocampo c'è Dessena.

SUSO BRUCIA MARTELLA, CALHA SBLOCCA IL MILAN -

A segno nell'ultima gara del campionato scorso, Calhanoglu è il primo marcatore rossonero in questa annata. È un gol del turco, dimenticato da Sabelli, a battere Joronen e regalare dopo appena 12 minuti l'1-0 alla squadra di Giampaolo. Da menzionare l'azione di Suso, che brucia letteralmente Martella, arriva sul fondo e crossa, forse complice l'infortunio di Martella, che infatti esce per fare spazio a Mateju. Fin lì, arrivo volitivo del Brescia, mentre sin dai primi minuti il Milan ha messo in mostra l'intenzione di affidarsi alla manovra e agli uomini di maggior qualità in campo.

IL BRESCIA C'È, IL MILAN TIENE PALLA -

Incassato il gol, la squadra di Corini prova a reagire. Un tiro sbilenco di Sabelli diventa un assist per Bisoli che da due passi spara alto. I rossoneri rispondono affidandosi al possesso palla, anche basso e rischioso, e a Bennacer, più in generale forti della maggior qualità del centrocampo rispetto a quello visto contro l'Udinese. L'occasione per il raddoppio arriva sui piedi di André Silva: bel movimento del portoghese, che però sbaglia l'ultimo tocco.

GIGIO SI ALLUNGA, RITMI BASSI -

Ancora un tiro di Sabelli mette paura al Milan, poco dopo la mezz'ora. Stavolta la conclusione arriva in porta, deviata e resa pericolosa da Rodriguez: Donnarumma (Gigio) si allunga sulla destra ed è costretto al colpo di reni in volo per evitare la rete. Nel finale, i padroni di casa non hanno certo intenzione o interesse ad alzare il ritmo di gioco fino al 45', quando possono accomodarsi negli spogliatoi in vantaggio 1-0. Da segnalare l'infortunio di Torregrossa, che a inizio ripresa lascerà il campo per fare posto ad Ayé.

PRESSING BRESCIA, CORINI LIMITATO DAGLI INFORTUNI -

Il Brescia torna in campo con verve, affidata alle geometrie di Tonali e non solo. Peccato che gli avanti di Corini, a partire da Spalek, leggano male la linea difensiva rossonera e si facciano spesso pescare oltre. Il tecnico bresciano, peraltro, costretto a due cambi per altrettanti infortuni, ha limitate possibilità di intervenire sull'andamento della partita.

ROSSONERI IN CONTROLLO, GIALLO CALHA -

Il Milan non accelera, inserisce Piatek e Paqueta ma non impegna Joronen. Il brivido principale del secondo tempo arriva su un'uscita improvvida di Donnarumma, non sfruttata a dovere da Ayé che per onore di cronaca liscia in modo marchiano un paio di cross invitanti di Sabelli. Tra gli eventi da menzionare, il cartellino giallo comminato a Calhanoglu per non essere uscito dal lato del campo più vicino come previsto dalle nuove, cervellotiche, regole..

BRIVIDI FINALI, PIATEK HA LE POLVERI BAGNATEA -

Un'azione di Donnarumma (Alfredo, ci scuserete ma è d'obbligo) e Tremolada porta alla più

ghiotta occasione per le Rondinelle, a dieci minuti dalla fine. Attento Donnarumma (Gigio), decisivo Calabria su Dessena. Un minuto dopo Borini ha la palla per chiudere la contesa, ma a tu per tu con Joronen non è propriamente freddo nel colpire. Poco dopo, è Piatek a divorarsi un'altra rete: con azione rugbystica il Milan porta il polacco a 2 metri dalla porta, il Pistolero ha le polveri bagnate e spara addosso a Joronen in uscita bassa.

PALO PAQUETA, 2-0 PIATEK? NO -

Gli ultimi minuti di gara sono caratterizzati da un ritmo che si fa improvvisamente tambureggiante. Paqueta si costruisce da solo un'occasione e da fuori centra il palo alla sinistra di Joronen. Poco dopo il finlandese si allunga e dice no a un gran tiro di Kessie, infine salva da dentro la porta il colpo di testa di Piatek che aveva fatto gridare San Siro al raddoppio.