TMW - Milan, con Rangnick ecco Stewart e Mitchel allo scouting. Massara verso la permanenza

Comincia a delinearsi il futuro del Milan. Se tutto andrà come da programma Ralf Rangnick sarà un nuovo dirigente dei rossoneri. Lo seguiranno Laurence Stewart, attuale coordinatore scouting del gruppo Red Bull e con ogni probabilità Paul Mitchel che si occupa della direzione sportiva e dovrebbe avere un ruolo legato allo scouting. Dovrebbe essere sempre più coinvolto Moncada e mentre Paolo Maldini sembra destinato a lasciare i colori rossoneri Ricky Massara va verso la permanenza e sarà il riferimento italiano del nuovo gruppo dirigenziale. Sul fronte allenatore ancora nessuna decisione, da valutare se sarà proprio Rangnick o se si andrà su un altro profilo di livello internazionale e in linea con i nuovi programmi. Lavori in corso, il Milan prova a rifarsi il look...