TMW - Milan-Correa, Atletico Madrid irremovibile

Resta distanza tra Milan e Atlético su Correa. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, anche nei recenti contatti tramite l'entourage, i rossoneri continuano a non arrivare ai 55 milioni chiesti dal club spagnolo. La cessione di Laxalt non sarebbe sufficiente per arrivare alla cifra richiesta, per questo si cerca di cedere André Silva. Scenario difficile: lo Sporting lo chiede solamente in prestito mentre l'Espanyol con l'acquisto di Calleri si è tolto dalla corsa.