TMW - Milan, dopo il dolcetto lo scherzetto Biglia. Gattuso perde l'imprescindibile

L'infortunio di Lucas Biglia mette nei guai il Milan. Le parole di Rino Gattuso lasciano poco spazio alle interpretazioni: "Lo abbiamo perso per infortunio questa mattina, ha avuto una ricaduta su un problema al gemello mediale dell’anno scorso. Vediamo quanto starà fermo ma per un po’ di partite non ci sarà”. L'argentino, per ammissione dello stesso tecnico, era ritenuto l'unico giocatore realmente imprescindibile perché in grado di dare ordine ed equilibrio alla squadra. Non a caso è stato il giocatore che ha maggiormente beneficiato dell'arrivo del tecnico, migliorando il suo rendimento in maniera esponenziale. Questa stagione il regista è stato fra le certezze di un Milan che vive tra alti e bassi. Il suo stop è un problema, perché non ci sono altri elementi in grado di sostituirlo: José Mauri e Bertolacci sono le riserve, giocatori che non godono di troppa considerazione e che hanno ad ogni modo altre caratteristiche. Tanto che fra i giocatori presi in considerazione in casi di emergenza c'è Franck Kessié, che non ha la stessa disciplina tattica.

Una tegola che si aggiunge a quella ancora fresca di Mattia Caldara, la cui stagione è già a rischio. Senza dimenticare la lungodegenza di Strinic, i guai fisici di Calabria, la convalescenza di Conti e un Bonaventura che ha saltato le ultime due partite. Tutto questo con la sfida contro il Betis alle porte e già decisivo per uno degli obiettivi stagionali dei rossoneri. A gennaio sarà necessario correre ai ripari.