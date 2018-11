TMW - Milan-Fabregas, Leonardo al lavoro. Contratto da 30 mesi

Il Milan si avvicina a Cesc Fabregas. Nel pomeriggio alcuni rumour - al momento non confermati - davano Leonardo a Londra per avere un contatto con la dirigenza Chelsea. Quello che è certo è che il brasiliano non ha assistito, diversamente dal solito, all'allenamento pre Europa League contro il Dudelange, dove c'era solamente Maldini. Il dirigente è al momento "occupato", ma sarà presente alla sfida di domani sera a San Siro, ed è confermato un contatto tra le parti per parlare dello spagnolo.

IL MILAN ASPETTA IL CHELSEA - I rossoneri stanno attendendo di capire se i Blues, come sembra, libereranno il proprio centrocampista a zero, oppure se pretenderanno il pagamento di una cifra simbolica. Con l'andare dei giorni stanno aumentando le possibilità che Fabregas venga lasciato libero di andarsene con destinazione preferita, sebbene nei giorni scorsi sia stata rifiutata un'offerta dalla Cina per un triennale.

30 MESI A MILANO - Per Fabregas, 32 anni il prossimo 4 di marzo, è pronto un contratto fino al 30 giugno del 2021. Trenta mesi con stipendio ovviamente inferiore a quello percepito da 9 milioni annui (contratto firmato 4 anni fa) e dovrebbe essere intorno alla metà, con bonus. Il Chelsea per ora vorrebbe circa 10 milioni di sterline, cifra considerata troppo alta per chi è in scadenza 2019 e, per di più, non è nel giro dei titolari di Maurizio Sarri.