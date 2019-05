TMW - Milan-Gattuso, appuntamento nel pomeriggio per l’addio: Samp vigile

Gennaro Gattuso e il Milan, tra qualche ora sarà ufficialmente addio. Appuntamento nel pomeriggio per firmare la risoluzione del contratto con la società rossonera. Gattuso ha preferito dimettersi e lasciare il Milan perché i programmi societari (rinforzi Under 23) non coincidono con le sue idee. Ancora nessuna certezza sul futuro, potrebbe ripartire dall’estero (Newcastle se Benítez non rinnovasse) ma attenzione anche all’ipotesi Sampdoria: Ferrero ci pensa, per ora è un’idea, chissà che non diventi qualcosa di più...