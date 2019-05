TMW - Milan-Gattuso, è finita. Domani l'addio, ci sarà buonuscita

Gennaro Gattuso lascerà il Milan. Una decisione improvvisa e per certi versi clamorosa, maturata dopo l'incontro di oggi a Casa Milan con Ivan Gazidis: domani, a meno di sorprese, ci sarà il comunicato che sancirà la fine della storia. Non solo Leonardo, dunque: il Milan si prepara a salutare un altro grande protagonista del passato e del presente. Gattuso, che aveva altri due anni di contratto, riceverà una buonuscita; per lui si potrebbero aprire le porte del Newcastle, qualora non dovesse essere raggiunto l'accordo per il rinnovo di Benitez. Lo riferisce TuttoMercatoWeb.com