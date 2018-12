TMW - Milan: il peggio è alle spalle. Champions alla portata

La parte peggiore del calendario del Milan è sicuramente già alle spalle e con la squadra al quarto posto in classifica Rino Gattuso deve cercare di mantenere la zona Champions League fino alla fine del girone d'andata. In mezzo i rossoneri dovranno staccare il pass per i sedicesimi di finale di Europa League ad Atene contro l'Olympiakos, dopo però aver affrontato il Torino, sesta forza del campionato, a San Siro. Le trasferte di Bologna e Frosinone dovranno essere sfruttate al massimo da Higuain e compagni che affronteranno poi in casa Fiorentina e SPAL. Impegni non irresistibili per il Milan che non dovrà però abbassare la guardia, per cercare di creare un solco dalle inseguitrici e magari accorciare anche un po' sull'Inter di Spalletti. Di seguito il calendario completo dei rossoneri.

Milan

9 dicembre - Milan-Torino (Serie A)

13 dicembre - Olympiakos-Milan (Europa League)

18 dicembre - Bologna-Milan (Serie A)

22 dicembre - Milan-Fiorentina (Serie A)

26 dicembre - Frosinone-Milan (Serie A)

29 dicembre - Milan-SPAL (Serie A)