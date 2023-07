TMW - Milan, il PSV su De Ketelaere: probabile che si punti al prestito con riscatto

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il PSV pensa a Charles De Ketelaere. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, in giornata il club olandese ha salutato Xavi Simons che proseguirà la sua carriera al Paris Saint-Germain, per essere però dirottato in prestito al Lipsia, e lo stesso club olandese sta pensando al belga per rimpiazzarlo.

La trattativa.

Difficilmente la società di Eindhoven potrà accontentare le richieste del Milan per l’acquisto a titolo definitivo, visto che i rossoneri non possono fare una minusvalenza e chiedono almeno 25 milioni, ma anche qualcosa in più per il classe 2001. Il PSV ha però già speso il budget del suo mercato per Pepi e Noa Lang e molto probabilmente punterà al prestito, magari inserendo l'opzione di acquisto.