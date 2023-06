TMW - Milan, il rinnovo e poi il prestito: il giovane El Hilali vicino al passaggio al Cambuur

MilanNews.it

Il Milan è vicino all'accordo per il rinnovo del giovane Youns El Hilali, attaccante classe 2003. Una volta sistemata la questione contrattuale, secondo le ultime raccolte da TMW, il giocatore partirà in prestito con l'obiettivo di trovare minuti e continuità di impiego: in questo senso è vicino l'accordo dei rossoneri con gli olandesi del Cambuur.