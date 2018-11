TMW - Milan, le seconde linee in affanno. Il mercato è una necessità

Il Milan non può fare troppo affidamento sul turnover. Il risultato di 1-2 contro i modesti lussemburghesi mantenuto fino al 67' ha costretto il tecnico a ricorrere a dei cambi che sembravano impensabili: fuori Halilovic e dentro Suso, giocatore fin qui più impiegato di tutti. E la storia è cambiata.

La poca fiducia verso alcuni giocatori era già nota dall'uso insistente di alcuni elementi (Suso, Romagnoli, Rodriguez, Kessié) a differenza di altri mai presi in considerazione. È il caso di Montolivo, Simic, Halilovic, Mauri e Bertolacci.

Tolto Montolivo gli altri quattro citati hanno giocato, tre dei quali dal primo minuto e solamente Mauri ha dato realmente indicazioni positive. Halilovic, accarezzato in conferenza stampa da Gattuso ("Non mi è dispiaciuto" ha dichiarato il tecnico) è stato il primo ad essere stato sostituito quando le cose si sono messe male, Bertolacci ha fallito invece l'ultima occasione per dimostrare di essere da Milan. Nessun grosso errore per Simic ma nemmeno lodi, considerato il livello dell'avversario.

E con una rosa ridotta all'osso per colpa degli infortuni questa partita, ancora una volta, ha sottolineato come sia necessario ricorrere a gennaio al mercato.