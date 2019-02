TMW - Milan, magic moment anche in difesa: altro clean sheet per Donnarumma

Che il Milan stia godendo di ottima salute lo si vede anche dagli ottimi risultati in difesa. Questa sera contro l'Empoli Gianluigi Donnarumma è rimasto nuovamente imbattuto, in una partita nella quale non è stato mai impegnato. Terza partita casalinga consecutiva senza subire reti a San Siro, non succedeva dal 2014 quando in quel caso si arrivò a quattro. Guardando a più ampio raggio, appena 4 reti subite in campionato nelle ultime 11 partite. Un rendimento in controtendenza col difficoltoso inizio stagione, che aveva visto il portiere subire almeno una rete nelle prime dieci giornate di campionato.