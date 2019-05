TMW - Milan, Mendes ha proposto Espirito Santo per la panchina rossonera

Un nome nuovo per la panchina del Milan. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club rossonero potrebbe scegliere come erede di Rino Gattuso, Nuno Espirito Santo, ex tecnico di Valencia, Porto e Wolverhampton.

Regia di Mendes - Il portoghese non sarebbe la prima scelta dei rossoneri, che stanno vagliando varie ipotesi, ma dietro a Espirito Santo c'è la regia di Jorge Mendes, che ha proposto l'allenatore al club di via Aldo Rossi.