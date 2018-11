TMW - Milan, per Fabregas lo scoglio è Sarri

L’asse tra Italia e Premier coinvolge soprattutto il Milan che a gennaio avrà la necessità di rafforzare una rosa ridotta ai minimi termini dopo la sequenza di infortuni che la ha dilaniata. Non è una novità che tra gli obiettivi dei rossoneri ci sia Cesc Fabregas, uomo di spessore, classe ed esperienza ideali per ipotizzare un salto di qualità per una squadra che sembra necessitare di una guida carismatica nella zona nevralgica del campo. Le difficoltà potenziali sono legate da un lato ai costi dell’operazione, che Leonardo vorrebbe azzerare, e soprattutto alla volontà di Maurizio Sarri che il catalano se lo vorrebbe tenere ben stretto. Di certo, se ne tornerà a parlare con dovizia di particolari.