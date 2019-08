TMW - Milan, Suso non vuole lasciare l'Italia. Ipotesi Roma, c'è distanza

Futuro in bilico, ma futuro italiano per Suso. Lo spagnolo del Milan, secondo quanto raccolto da TMW, non ha infatti intenzione di lasciare il nostro Paese. Rimane così aperta l'ipotesi Roma, ma rimane anche la distanza coi rossoneri: Suso è valutato dal Milan oltre i 30 milioni di euro, mentre i giallorossi non vanno oltre i 25. Una differenza di valutazione colmabile, ma se così non fosse rimane in piedi l'ipotesi della permanenza in rossonero. A tal proposito, non è scontato il rinnovo: c'è infatti ancora distanza tra il giocatore e il Milan nella trattativa per l'eventuale prolungamento di contratto.