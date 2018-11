TMW - Miniere d'oro, Gianluigi Donnarumma: da zero a cento? Per ora fermo a 60

Diciannove anni e tre stagioni da portiere del Milan sulle spalle. Non sarà il miglior Milan di sempre, ma nel valutare la carriera e lo sviluppo di Gianluigi Donnarumma troppo spesso ci si dimentica di alcuni elementi. Nello specifico, che si sta parlando di un classe '99, che Gigio ha esordito da titolare tra i pali dei rossoneri a 17 anni non ancora compiuti. Al netto di tanti errori, e una crescita frenata negli ultimi tempi, tanti suoi colleghi non maturano in un'intera carriera un'esperienza del genere. E qualche errore di gioventù si può anche perdonare.

A TUTTO MILAN -

Di perdonato, per ora, vi sono gli screzi tra il giovane portiere e la dirigenza rossonera. Anche perché, nel frattempo, quest'ultima è cambiata. Il rinnovo fino al 2021, firmato nel 2017, è già da aggiornare, per non ripetere gli errori del passato: portare in scadenza un giocatore che fa gola praticamente a chiunque è un rischio che a Milanello hanno ben compreso di non poter correre. A meno che...

DA ZERO A CENTO -

Quanto vale Donnarumma? Con una certa semplificazione, al Milan è costato zero. A bilancio, è una risorsa del settore giovanile rossonero: la plusvalenza, in caso di cessione, può essere a tripla cifra. Il portiere più pagato di sempre è Kepa, 80 milioni. Secondo il Cies, chi volesse Donnarumma oggi dovrebbe pagarne 60. È una valutazione, però, molto fredda. Chi paga Donnarumma, in ultima analisi, non paga solo un portiere per il presente, ma anche e soprattutto quello che Gigio può ancora diventare. Ammesso, ça va sans dire, che il Milan voglia davvero privarsene. Molto, se non tutto, passerà dalla qualificazione in Champions dei rossoneri.