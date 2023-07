TMW - Morata è la priorità di Mourinho per l'attacco della Roma: nuovi contatti con l'entourage

MilanNews.it

Alvaro Morata è oggi la priorità di José Mourinho per rinforzare il suo reparto avanzato. Con l'infortunio di Abraham, lo Special One ha oggi nella ricerca di un nuovo numero 9 la sua priorità e il centravanti spagnolo dell'Atletico Madrid è la sua prima scelta, con Gianluca Scamacca come seconda opzione.

I contatti vanno avanti con entrambi e la sensazione è che alla fine a fare la differenza saranno soprattutto le condizioni con cui il club giallorosso riuscirà a strappare uno dei due calciatori: se l'Atletico o il West Ham dovessero aprire alla possibilità di un trasferimento diverso dal titolo definitivo, allora in entrambi i casi si potrebbe presto arrivare a dama. Ma potendo scegliere, Mourinho preferirebbe Morata. Lo riferisce tuttomercatoweb.com.