TMW - Oggi giocheranno così: gli undici tipo di A aggiornati dopo il mercato

Concluso ufficialmente il mercato, la Serie A torna in campo. Oggi alle 15 aprirà le danze Empoli-Chievo, primo anticipo della terza giornata di ritorno. Come ha cambiato il mercato le rose del nostro massimo campionato? Squadra per squadra, ecco un riepilogo di come giocheranno da oggi a fine stagione. Non si tratta delle scelte che gli allenatori faranno in questa giornata, per le quali vi rimandiamo alle nostre probabili formazioni, ma delle formazioni tipo delle 20 di Serie A.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

BOLOGNA (4-4-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Dijks; SORIANO, Pulgar, Poli; SANSONE, Destro, Palacio.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Pisacane, Padoin; Barella, Bradaric, Ionita; BIRSA; Joao Pedro, Pavoletti.

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Rossettini, ANDREOLLI, Tomovic; Kiyine, DIOUSSE, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Pellissier.

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Maietta, Silvestre; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pasqual; FARIAS, Caputo.

FIORENTINA (4-3-2-1): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, MURIEL; Simeone.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Krajnc; Zampano, Chibsah, VIVIANI, Maiello, Beghetto; TROTTA, Ciano.

GENOA (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, LERAGER, STURARO, Bessa; Kouamè, SANABRIA.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; CEDRIC, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; ROMULO, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, PAQUETA'; Suso, PIATEK, Calhanoglu.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian; Milik, Insigne.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gagliolo; KUCKA, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; GABBIADINI, Quagliarella.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Magnani, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Di Francesco.

SPAL (3-5-2): VIVIANO; Cionek, Bonifazi, Felipe; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Meitè, Rincon, Ansaldi; Belotti, Iago Falque.

UDINESE (3-5-2): Musso; DE MAIO, Nuytinck, Troost-Ekong; Larsen, Fofana, Behrami, Mandragora, ZEEGELAAR; De Paul, Lasagna.