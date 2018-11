TMW - Onofri: "Kouamè al Milan? Sarebbe un partner perfetto per Higuain"

Ospite dei microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l'ex calciatore del Genoa Claudio Onofri ha parlato così di Christian Kouamè, una delle rivelazioni del campionato italiano: "Le attenzioni delle big sono ampiamente giustificate, ma mai mi sarei aspettato un impatto tale con la Serie A pur dopo un buon campionato cadetto con il Cittadella, una categoria ben diversa e di un livello nettamente inferiore. Si è adattato perfettamente alla nuova realtà, secondo me dovrebbe migliorare nel tiro magari prendendo esempio dal compagno Piatek. Milan? Sarebbe sicuramente un partner perfetto per Higuain, personalmente mi auguro che resti a Genova da tifoso. Ma sarebbe sicuramente un ottimo innesto per i rossoneri, anche se al momento il Genoa non può permettersi di pensare al mercato".