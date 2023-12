TMW - Pagliari: "Il Milan ha fatto un grande mercato, ma se manca Giroud e non c'è un vice..."

Silvio Pagliari, agente tra gli altri di Manolo Gabbiadini, ha rilasciato un'intervista a TuttoMercatoWeb.com. Ecco il suo parere sul Milan di quest'anno:

"Da addetti ai lavori ovviamente vorremmo vedere più squadre possibili in Champions. Per il Milan sarà una partitaccia con il Newcastle, i rossoneri quest'anno non mi fanno impazzire. È anche vero che se davanti manca Giroud, le cose diventano difficili. Il Milan ha fatto un grande mercato, ma non può essere impreparato sul vice-Giroud. Quando non la butti dentro, vengono fuori tutti i difetti. Il gol maschera tutto, vorrei vedere l'Inter senza Lautaro e Thuram. Se non hai chi la butta dentro, non c'è allenatore al mondo che possa riuscire a vincere".

Pagliari ha poi adto un parere su Jonathan David: "Conosco la sua storia, è un giocatore davvero forte e sarebbe l'ideale per il Milan. Ovviamente il Lille è bottega cara, sarei davvero felice di vederlo in Italia. Per un giocatore del genere servono soldi"