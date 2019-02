TMW - Paquetá-Piatek, quando il mercato di gennaio vuol dire salto di qualità

Guai a definirlo ancora un punto interrogativo. Sono bastate pochissime partite a Lucas Paquetáper farsi apprezzare da tutti. Tifosi, simpatizzanti, addetti ai lavori e media s'interrogavano sulle qualità del brasiliano e sull'inserimento immediato nello scacchiere milanista. Invece Paquetá ha mostrato di avere personalità e buona qualità, in attesa della conferma che arriverà soltanto nei prossimi mesi. Quando l'exploit iniziale non potrà più essere definito tale, ma piacevole certezza. Un assist al bacio, quello regalato dal centrocampista a Krzysztof Piatekdopo aver rubato palla a Pellegrini, che ha incantato il pubblico di fede milanista. Il fiuto del gol del pistolero, tornando al discorso delle certezze, non è più una novità. Perché lo sguardo dell'ex Genoa è quello dei grandi bomber, dei top scorer che riescono a fare la differenza con grinta e fame. La rete siglata ai danni della Roma, dopo aver rubato il tempo a Fazio, dimostra le doti da bomber. Gattuso non può fare altro che guardare al futuro fiducioso, grazie ai miglioramenti della sua squadra ottenuti dopo mesi di lavoro ma anche grazie ai regali arrivati durante il mercato di gennaio.