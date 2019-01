TMW - Parole di Gattuso: il tecnico del Milan certifica l'addio a Higuain

"È giusto non convocarlo". E poi la ricerca della tranquillità, l'accettazione della scelta, il riferimento a Leonardo Bonucci. Nella conferenza stampaodierna, di fatto, Gennaro Gattuso ha dato l'addio del Milan a Gonzalo Higuain. Ancora di più rispetto a quanto Ringhio non avesse fatto prima della Supercoppa italiana contro la Juventus. Situazione definita, per chi avesse ancora qualche dubbio: il Pipitadice addio ai rossoneri, è atteso a Londra da Maurizio Sarri che vuole farne stella del suo Chelsea. Oltre 2 milioni di euro ogni gol: un bilancio ovviamente ingiusto perché i freddi numeri non raccontano tutto, ma pur sempre un bilancio oggettivo. Ora c'è, ci sarà Krzysztof Piątek: il polacco è squalificato, Cesare Prandelli può evitarsi l'imbarazzo di non convocarlo. Lunedì Genoa-Milan sarà una partita orfana dei due numeri 9, martedì Gattuso potrà abbracciare il suo nuovo attaccante, se tutto andrà bene come sembra. Oggi, però, ha dato il suo addio al campione insoddisfatto