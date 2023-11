TMW - Pasqualin risponde a Furlani: "Non condivido le sue affermazioni: decreto crescita aberrante, si diano pari opportunità agli italiani"

“Non condivido le affermazioni di Furlani: ha parlato di distruzione del calcio in caso di cancellazione delle agevolazioni. Invece è il contrario: sarebbe la distruzione se il calcio non avesse una base per la Nazionale”. Così intervistato da TuttoMercatoWeb l’avvocato Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403 replica alle dichiarazioni di Furlani sul Decreto Crescita.

