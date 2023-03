TMW - Pato: "Il Milan mi ha dato tanto: avessi avuto la testa di oggi... Ma non ho rimpianti"

MilanNews.it

Alexandre Pato è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com e ha parlato del suo periodo al Milan, per cui non ha rimpianti nonostante le cose non sono andate come previsto da un certo punto in avanti: "Un consiglio che do a tutti i giocatori: non devi capire solo quel che succede in campo, ma anche intorno a te. Io purtroppo in quel periodo ero un ragazzo concentrato solo sul campo, ignaro di quel che succedeva fuori. L'ho imparato sulla mia pelle. Mi sarebbe piaciuto avere a suo tempo la testa che ho oggi, per capire come funzionava fuori dal campo.