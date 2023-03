TMW - Pato su Ancelotti: "Lo amo, mi ha trattato come un figlio"

MilanNews.it

Alexandre Pato è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com e ha parlato così del suo ex allenatore ai tempi del Milan, Carlo Ancelotti: "Mi piace molto Ancelotti, vorrei incontrarlo dato che è tanto tempo che non lo vedo. Lo amo, mi ha trattato come un figlio. E credo che possa dare tanto alla Seleçao, può farla crescere ma vedo che anche in Brasile ci sono grandi allenatori candidati"