TMW - Pato sul Milan: "Lo amo e lo seguo sempre: la Serie A mi piace e mi manca"

Alexandre Pato è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com e ha parlato così del suo rapporto con il Milan e l'Italia: "Se Ibrahimovic ha passato i 40 anni e sta bene lì c'è un motivo. Amo il Milan che mi ha dato tanto. Mi piace molto la Serie A e l'Italia mi manca. L'ho detto a mia moglie che tornerei e lei è disposta a fare qualsiasi cosa per me.

Resto un appassionato del vostro paese che ha persone bellissime e appassionate di calcio. Come detto non so cosa mi riserverà il futuro ma le porte a un mio ritorno sono certamente aperte. Io lo seguo da sempre, mantengo i contatti con molti amici che lavorano lì. Vedo che ha cambiato tanto e sta seguendo una linea precisa, in campo e fuori e che può solamente crescere""