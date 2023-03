TMW - Perché Thiaw non ha giocato fino ad ora? Risponde l'agente: "Il piano dall'inizio era chiarissimo, tutto concordato con Pioli e dirigenti"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Tuttomercatoweb.com ne ha parlato in esclusiva con il suo agente, Gordon Stipic, numero uno di una delle agenzie più importanti in Europa come la Unique Sports Group.

Molti tifosi si stanno chiedendo: 'come è possibile che uno così non stesse giocando'?

"È entrato a far parte dei titolari in un momento difficile, ma tutto era pianificato. E' arrivato preparato e ha lasciato ottime impressioni con le sue qualità e prestazioni. È vero, in molti ora si chiedono 'poteva giocare prima'? Però il piano, dall'inizio, era chiarissimo. Tutto concordato col il tecnico e col management del club che ci hanno spiegato fino dall'inizio quale sarebbe stato il percorso del ragazzo".