TMW - Perisic vs. Calhanoglu - Imprevedibilità e fantasia, accelerazioni ed estro

Quando si accendono, sono dolori per le difese avversarie, ma da loro ci si aspetta di più soprattutto in termini realizzativi. Ivan Perisic e Hakan Calhanoglu sono due elementi imprescindibili per le milanesi, i giocatori che più di altri sono in grado di far saltare il banco nel derby e di realizzare le giocate decisive. Il croato, tra i protagonisti nella splendida cavalcata Mondiale della formazione di Dalic, è sempre arrivato in doppia cifra nelle ultime due stagioni. La sua velocità e imprevedibilità, unite alle proverbiali accelerazioni, sono carte che Spalletti vuole sfruttare per attaccare una difesa che ha dimostrato di avere diverse lacune.

Calhanoglu, invece, è ancora nel limbo che separa i fuoriclasse dai giocatori normali. Quando la sfera privata decide di invadere quella professionale, però, è sempre difficile venirne a capo e dimistrare il proprio valore. Il turco sta passando un momento decisamente complicato ma, nonostante tutto, è sempre presente quando mister Gattuso lo chiama in causa. Decisivo a Reggio Emilia e in Europa League contro l'Olympiacos, le sue prestazioni sembravano essere in netto miglioramento prima della sosta. Il tecnico pretende maggiore convinzione soprattutto nelle conclusioni dalla distanza; il numero 10 rossonero è alla ricerca disperata di un gol che possa sbloccarlo definitivamente, anche se perde troppo presto la fiducia e questo influisce sulle sue giocate, comprese quelle più elementari. Un problema psicologico e tattico (gioca troppo decentrato per essere un trequartista puro), che gli impedisce di operare l'atteso salto di qualità.