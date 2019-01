TMW - Piatek-Milan. Domani l’assalto, col West Ham che incombe

Krzysztof Piatek e il Milan. Un sogno non certo nascosto ma ben più che alla luce del sole. È il grande obiettivo, il nome sul quale Gazidis e gli uomini mercato rossoneri stanno lavorando. Anche in queste ore di Supercoppa. Domani la squadra e la dirigenza ritorneranno a Milano dove è rimasto Leonardo e ci sarà un incontro con Enrico Preziosi e col Genoa, per valutare la fattibilità dell’affare tra club. Nelle ultime ore si è inserito anche il West Ham facendo pervenire all’entourage del ragazzo e al Genoa una proposta da oltre 30 milioni di euro. Il Milan studia così il rilancio: gli occhi della UEFA puntati per il FFP e anche dopo l’acquisto di Lucas Paqueta dal Flamengo, obbligano i rossoneri a puntare al diritto di riscatto. Rilanciando però a 40 milioni, almeno, dovendo però pensare anche a una formula che non vada a intaccare futuri accordi un ponte con UEFA. Il Genoa, dal canto suo, è conscio di avere in rosa un ‘tesoro’ come il polacco. Uno per il quale aste in estate sono una certezza, con lo stesso Piatek che non disdegnerebbe certo il Milan. Anzi. Il Grifone non ha impellenza di cedere e lo farebbe ora solo davanti a un’offerta irrinunciabile. Quella che domani vuole sottoporgli il Milan.