TMW - Piatek stavolta a secco, ma il polacco riesce a colpire ugualmente

L'unico giocatore nella storia della Serie A in grado di segnare per cinque partite consecutive è Krzysztof Piątek, in questo inizio di stagione col Genoa. Il polacco avrebbe potuto bissare il record nella stessa stagione con la maglia del Milan. Obiettivo fallito, nella sfida contro il Sassuolo, dove il numero 19 è stato neutralizzato dai difensori ospiti. Eppure anche in un pomeriggio in cui il non è riuscito a colpire, il cecchino ha lasciato comunque il segno, provocando l'espulsione di Consigli permettendo ai compagni di squadra una superiorità numerica vitale in una partita sofferta. Ancora una volta dimostrazione di grande fiuto ed opportunismo, come non si vedeva dai tempi di Pippo Inzaghi. Chissà, magari l'aver scelto una maglia diversa dalla "9" lo ha reso immune dalla maledizione.